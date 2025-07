Calciomercato Milan, Bennacer tituba sull’Al Ittihad: i rossoneri rifiutano …

I rossoneri hanno iniziato la tournée estiva tra Asia e Oceania. Non tutti i dipendenti del Milan, però, si trovano in questo momento a Singapore, luogo della prima tappa della tournée. Tra questi, il nuovo direttore sportivo Igli Tare, rimasto a Milano per concentrarsi a tempo pieno sul calciomercato. Tra i calciatori fuori dal progetto tecnico della società spicca il nome di Ismael Bennacer.