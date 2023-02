Calciomercato Milan – Cercasi vice Bennacer, mirino puntato in Ligue 1

Sebbene la finestra di calciomercato invernale abbia chiuso i battenti da qualche settimana, le società si starebbero già muovendo in vista di giugno. Tra queste anche il Milan , che vorrebbe cercare per tempo un mediano che possa essere la vera riserva di Ismael Bennacer . E che abbia caratteristiche differenti, quindi, da Krunic , Vranckx e Pobega , che hanno sostituito l'algerino in stagione, senza eccellere particolarmente.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, gli occhi dei dirigenti del Milan sarebbero finiti in Ligue 1 e in modo particolare in casa Lione. Il profilo gradito al Diavolo è quello di Johann Lepenant, classe 2002 che vanta 19 presenze in stagione di cui 13 da titolare. Numeri che lo hanno fatto diventare un caposaldo della rosa di Laurent Blanc e che hanno fatto innamorare il club di via Aldo Rossi delle sue qualità. Milan, ecco il nuovo nome in attacco per giugno >>>