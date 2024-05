'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan , ha specificato come, oltre ai big Rafael Leão , Mike Maignan e Theo Hernández (in rigoroso ordine crescente di probabile partenza), il 'quarto uomo' che i rossoneri potrebbero sacrificare sull'altare del bilancio e del finanziamento delle operazioni in entrata è Ismaël Bennacer .

Calciomercato Milan - Bennacer vuole andare in Arabia Saudita

Per la 'rosea', il numero 4 dei rossoneri è molto interessato alla Saudi Pro League, il massimo campionato arabo che è in grande crescita. Ve lo avevamo raccontato, in anteprima e in esclusiva prima di tutti, appena qualche giorno fa noi di 'PianetaMilan.it'. Ci sono ottime possibilità che finisca per giocarci. Per cultura, infatti, Bennacer è molto vicino a quella realtà e per lui sembra soltanto una questione di tempo affinché vi approdi.