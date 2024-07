Ismaël Bennacer, centrocampista del Milan, potrebbe andare via in questo calciomercato estivo. Ha estimatori in Arabia Saudita

Daniele Triolo Redattore 4 luglio 2024 (modifica il 4 luglio 2024 | 12:41)

Stefano Pioli, ex allenatore del Milan, sta per firmare con l'Al-Ittihad, club della Saudi Pro League araba. Sostituirà Marcelo Gallardo, esonerato, alla guida tecnica di una squadra che può vantare campioni del calibro di Fabinho, N'Golo Kanté e Karim Benzema. Contratto triennale per Pioli, che, però, prima dovrà firmare la risoluzione del suo contratto con il Milan fino al 30 giugno 2025.