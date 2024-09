Calciomercato Milan – Bennacer, addio possibile a gennaio: la destinazione

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Ismaël Bennacer , centrocampista algerino classe 1997 che, negli ultimi giorni di calciomercato , è stato per alcune ore lontano dal Milan . Il club rossonero, infatti, ha provato a sondare se ci fossero le giuste condizioni per cedere il giocatore. Liberando, così, spazio per un nuovo innesto a centrocampo ( Manu Koné , poi andato alla Roma , quindi Adrien Rabiot o Carney Chukwuemeka ).

Calciomercato Milan - Bennacer può salutare tutti a gennaio

Di proposte allettanti, però, per Bennacer al Milan non sono arrivate e, pertanto, non si è concretizzato nulla. Il giocatore, ora impegnato con la sua Nazionale, si rimetterà a disposizione dell'allenatore Paulo Fonseca non appena rientrerà a Milanello. Il suo nome figura tanto nella lista per il campionato di Serie A quanto in quella per la UEFA Champions League (a discapito di quello dell'attaccante serbo Luka Jović). Tutto questo, però, per il 'CorSport' non dissipa di certo l'incertezza sul suo futuro.