Durante gli ultimi giorni di calciomercato il Milan era vicino a vendere Ismael Bennacer , con ben due squadre a lui interessate, ovvero sia l' Atletico Madrid e il Marsiglia . I primi ad interessarsi al mediano algerino erano stati proprio i Colchoneros di Diego Simeone , anche se alla fine dei conti chi ha fatto più passi in avanti è stato l' OM di Roberto De Zerbi . Recentemente, però, l'algerino ha subito un grave infortunio, che lo terrà fuori diversi mesi e rischia di compromettergli un trasferimento futuro. Se a gennaio non dovesse essere ancora rientrato, infatti, c'è la possibilità che nessun club si faccia avanti per averlo.

Calciomercato Milan - Bennacer-Atletico, affare saltato? Ecco il vero motivo

Intanto nelle ultime ore dalla Spagna rilanciano una notizia relativa al suo mancato passaggio all'Atletico Madrid. Secondo quanto riferito dal 'Mundo Deportivo', noto quotidiano spagnolo, nella sua versione online, i Colchoneros non sarebbero stati disposti a pagare l'intero ingaggio di Ismael Bennacer nel periodo in cui l'algerino sarebbe rimasto in Spagna. D'altro canto i rossoneri, volendosene liberare, non hanno accettato una formula ibrida e il passaggio non è andato in porto. Il tutto è comunque da ricondurre ad una scarsa flessibilità del club iberico.