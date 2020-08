Calciomercato Milan – Benfica su Halilovic: carta per Florentino?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, il Benfica avrebbe messo gli occhi su Alen Halilovic, classe 1996, trequartista croato che rientra al Milan dopo i prestiti allo Standard Liegi ed all’Heerenveen.

La ‘rosea‘ ha ipotizzato come il cartellino di Halilovic, sotto contratto con il Milan fino al 30 giugno 2021, possa rientrare in una trattativa, con la società portoghese, per l’arrivo a Milano del centrocampista Florentino Luís, classe 1999, gioiello delle ‘Aquile‘ di Lisbona che tanto piace al club di Via Aldo Rossi.

Florentino, si ricorderà, è seguito da tanto tempo dal direttore tecnico Paolo Maldini e dal direttore sportivo Frederic Massara.