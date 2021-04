Calciomercato Milan – Belotti, testa a testa con la Roma: le ultime

Le ultime sul calciomercato del Milan: Andrea Belotti è un obiettivo per l'attacco. Ma attenzione alla Roma, alla ricerca dell'erede di Edin Dzeko

Andrea Belotti sarà al centro del prossimo calciomercato estivo. Non è un mistero che il Milan lo stia seguendo: il capitano del Torino andrà in scadenza nel 2022 e non sembra avere intenzione di rinnovare il proprio contratto. Non è la prima volta che il Diavolo prova l'assalto al 'Gallo'. Nel 2017, infatti, Massimiliano Mirabelli provò concretamente a portare l'attaccante granata in rossonero, ma Urbano Cairo fece una resistenza spietata chiedendo addirittura 100 milioni di euro. A distanza di quattro anni, lo scenario è cambiato sensibilmente.