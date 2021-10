Calciomercato Milan – Belotti, sirene anche dalla Premier League

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan: Andrea Belotti lascerà il Torino a parametro zero a fine stagione. Fa gola non solo al Diavolo

Daniele Triolo

Il Milan, nella prossima sessione estiva di calciomercato, potrebbe prendere Andrea Belotti a parametro zero. Il centravanti del Torino, classe 1993, infatti si svincolerà perché non intende rinnovare il suo contratto, in scadenza il 30 giugno 2022, con il club presieduto da Urbano Cairo.

Belotti, da sempre tifoso rossonero, pertanto potrebbe coronare il suo sogno di vestire la maglia del Milan e, dalla prossima stagione, lottare per vincere lo Scudetto e giocare le coppe europee. Motivi principali per cui, a quanto pare, avrebbe rifiutato l'offerta di rinnovo dei granata, che gli avevano proposto 3,5 milioni di euro netti all'anno per quattro stagioni.

Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, però, un Belotti a costo zero non fa gola soltanto al Milan. In Premier League, infatti, il 'Gallo' continua ad essere sul taccuino del Tottenham, il cui direttore sportivo è l'italiano Fabio Paratici, nonché dell'Arsenal. Nel recente passato, invece, si erano interessate al numero 9 del Toro il Manchester United e il West Ham.

I tifosi del Torino, ad ogni modo, sperano sempre che Cairo riesca a convincere Belotti, alla fine, a restare sotto la Mole. Missione, comunque, praticamente impossibile.