Calciomercato Milan – Belotti da non scartare per la prossima stagione

Andrea Belotti può essere un obiettivo di calciomercato del Milan per l'attacco della stagione 2022-2023. Il 'Gallo' si libererà a costo zero

Daniele Triolo

Il calciomercato di gennaio non è ancora finito ma il Milan, secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, è già proiettato alla prossima estate, quando il club di Via Aldo Rossi ha intenzione di rinforzare la squadra di Stefano Pioli in ogni suo reparto con acquisti di primo livello.

Visto che, tra difesa e centrocampo, il Milan progetta di spendere tra i 50 e i 60 milioni di euro per acquistare Sven Botman e Renato Sanches dal Lille, per l'attacco i rossoneri dovrebbero privilegiare la pista 'low cost'. E, in tal senso, pur non avendo il totale gradimento da parte di tutti nel club, il Diavolo potrebbe prendere Andrea Belotti.

Il 'Gallo', classe 1993, si svincolerà infatti a parametro zero dal Torino il prossimo 1° luglio: è da sempre tifoso rossonero e non vede l'ora di fare un'esperienza in una big del calcio italiano che possa consentirgli di giocare la Champions League. Meglio se tutto questo può avvenire con la maglia per la quale ha sempre avuto un debole.

Belotti chiama e il Milan, quindi, potrebbe rispondere nel prossimo calciomercato estivo, in particolar modo nel caso in cui i rossoneri optassero per un investimento contenuto. Al 'Gallo', infatti, andrebbe riconosciuto soltanto l'ingaggio. Milan, scambio di lusso con la Juve? Le ultime news di mercato >>>

