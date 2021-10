Calciomercato Milan – Belotti non firma con il Torino: vuole solo il Diavolo

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Andrea Belotti sembra non voler firmare il rinnovare con il Torino. Rossoneri in pole position

Salvatore Cantone

Il Milan sul calciomercato pensa ad Andrea Belotti. Tuttosport, in edicola questa mattina, mette in evidenza la convinzione di procuratori e dirigenti secondo la quale il Gallo alla fine vestirà la maglia rossonera, anche se Urbano Cairo non molla. Il centravanti ha un contratto in scadenza a giugno con il Torino, ma per il momento non sembra aver alcuna intenzione di firmare.

"Per il momento Belotti non ha firmato e non credo che abbia voglia di firmare. Io ho fatto un’offerta che andava oltre alle mie possibilità, non posso costringerlo ad accettarla», ha detto Cairo. Offerta da 3,3 milioni netti a stagione più bonus (facilmente raggiungibili) per quattro anni, più un altro milione alla firma. Insomma, un investimento da 30 milioni lordi in 4 anni, cifra molto importante per il Torino.

Il Milan sul calciomercato segue Belotti dall'estate 2017, cioè dai tempi di Massimiliano Mirabelli. Anche PaoloMaldini lo segue con grande attenzione, consapevole che Ibrahimovic e Giroud non sono eterni e hanno 75 anni in due. Il Gallo vuole i rossoneri e spera con il cuore che questa possibilità si possa concretizzare.

La novità è che il Diavolo potrebbe affondare il colpo già a gennaio: Maldini e Massara potrebbero offrire una piccola cifra per non far perdere il giocatore a zero al Torino, o offrire ad esempio il diritto di riscatto per Pobega, che sta facendo bene con i granata. Attenzione anche alla Fiorentina di Commisso, il quale ha annunciato che non ci sarà il rinnovo di Dusan Vlahovic. Vedremo cosa succederà, ma una cosa è certa: Belotti è destinato a lasciare il Torino. Intanto il Milan sul calciomercato pensa a un calciatore dell'Inter.