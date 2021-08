Calciomercato Milan – Belotti non convinto della destinazione Zenit | News

Secondo le ultime voci di mercato, Belotti sarebbe vicino allo Zenit: 'il gallo', però, non sembrerebbe essere convinto della destinazione

Considerato che il capitano granata ha il contratto in scadenza nel 2022, il Torino non vorrebbe perderlo a parametro zero il prossimo anno. Negli ultimi giorni si è parlato di un interesse dello Zenit, club che ha offerto 30 milioni di euro per il fresco campione d'Europa.