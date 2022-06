Calciomercato Milan – Belotti lascia il Torino e sogna i rossoneri

Andrea Belotti si trasferirà al Milan in questa sessione estiva di calciomercato? Questo, in realtà, sarebbe il desiderio del 'Gallo'

Daniele Triolo

Andrea Belotti lascerà il Torino a parametro zero in questo calciomercato estivo e sogna di vestire la maglia del Milan. Ne ha parlato 'Tuttosport' in edicola questa mattina, sottolineando come il 'Gallo' abbia comunicato ai suoi compagni, in via definitiva, che non rinnoverà il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con il Toro.

Il centravanti della Nazionale Italiana, classe 1993, terminerà dunque la propria esperienza in maglia granata con 113 gol in 251 partite disputate tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League (stagione 2019-2020, 6 reti in 6 presenze) nell'arco di ben sette stagioni sotto la Mole.

Belotti, però, non ha comunicato la sua prossima destinazione. Anche perché, al momento, nulla sembra essere stato definito. Quello che è certo è che non sarà il Monza, per stessa ammissione dell'attaccante bergamasco. In questo periodo, per lui, sono arrivati timidi ammiccamenti dal West Ham in Premier League, poi da Fiorentina, Atalanta, Napoli e forse Inter.

Il sogno di Belotti, però, è di trasferirsi al Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Quella rossonera è la squadra per cui tifa sin da bambino. Stava per andarci nel 2017, poi, però, tutto saltò perché, come si ricorderà, il Presidente del Toro, Urbano Cairo, chiese ben 100 milioni di euro per il suo cartellino.

'Tuttosport', dunque, si domanda se questa, poi, non sia finalmente la volta buona per vedere Belotti indossare la maglia rossonera, quella da sempre desiderata, da quando ammirava Andriy Shevchenko sognando di emularne le gesta. Clamorosa indiscrezione sul calciomercato del Milan! Le ultime news >>>