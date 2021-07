Calciomercato Milan – Belotti, il rebus continua: presto un incontro

Il futuro di Belotti, obiettivo di calciomercato anche del Milan, è ancora in bilico. La prossima settimana incontrerà il Torino.

Dopo aver vinto gli Europei 2021, ora Andrea Belotti, nome accostato anche al Milan in questo calciomercato, si gode gli ultimi giorni di vacanza. Dopodiché, tornerà ad allenarsi con il suo Torino, di cui è capitano. Se il futuro però sarà ancora granata è tutto da capire. Ha il contratto in scadenza nel 2022 e se non rinnoverà è molto probabile che dovrà essere sacrificato, anche a cifre molto più basse rispetto ai famosi 100 milioni della clausola rescissoria. Le richieste del Toro restano altissime, ma presto le cose cambieranno. La Roma è sempre interessatissima, mentre l'Atalanta e il Milan osservano a distanza. Dall'estero c'è il Siviglia. Infine, occhio anche al Manchester City. Nella prossima settimana ci sarà il primo faccia a faccia tra le parti e sicuramente si capirà di più. Intanto ecco le top news di mercato sul Milan quest'oggi >>>