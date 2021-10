Calciomercato Milan – Belotti ha deciso: vuole solo i rossoneri | News

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Andrea Belotti vorrebbe trasferirsi al Milan al termine di questa stagione

Sono state settimane roventi quelle di Andrea Belotti, attaccante e capitano del Torino in scadenza di contratto nel 2022. Dopo sei stagioni in maglia 'granata', il 'gallo' ha deciso: lascerà il club presieduto da Urbano Cairo. Proprio il presidente del Torino aveva offerto, nei giorni scorsi, un ricco rinnovo al centravanti campione d'Europa. Pur di non perdere il suo capitano a parametro zero, Cairo ha proposto 3.2 milioni di euro netti a stagione ad Andrea Belotti ma, a quanto pare, è un'offerta che non soddisfa le sue esigenze.