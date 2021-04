Calciomercato Milan – Belotti, ecco quanto lo vorrebbero pagare i rossoneri

L'arrivo di Belotti al Milan nel prossimo calciomercato diventa sempre più improbabile. I rossoneri non vogliono spendere troppo.

La priorità assoluta del Milan per il prossimo calciomercato sarà l'attacco e uno dei nomi caldi è quello di Andrea Belotti. Oltre a un esterno destro, infatti, i rossoneri vogliono assicurarsi un attaccante che possa fare da vice di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese classe 1981 è ancora il totem della squadra, ma non può giocare ogni tre giorni e già quest'anno ha dimostrato una tenuta fisica non più impeccabile. Serve dunque qualcuno che sia già pronto, ma che non costi troppo e che sia discretamente giovane. Il Gallo sarebbe il profilo ideale. Classe 1993, con diversi anni d'esperienza. Il suo contratto con il Torino è in scadenza nel 2022 e per lui sarà rinnovo o cessione. In caso di retrocessione, la seconda opzione è la più probabile. Diversi club interessati, ma lui preferirebbe il Milan, club di cui è tifoso da sempre. I rossoneri, però, non sono disposti a investire più di 20 milioni per lui. Una cifra davvero troppo bassa e che lo allontana fortemente dai colori rossoneri. Il Toro ha sempre chiesto i 100 milioni della clausola e nel caso in cui dovesse cederlo, non scenderebbe comunque così tanto. Vlahovic il preferito del Milan. La Fiorentina chiede Rafael Leao? Le ultime >>>