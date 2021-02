Calciomercato Milan – Belotti, difficile il suo rinnovo con il Torino | News

Calciomercato Milan, Belotti non rinnova con il Torino

Tuttosport fa il punto su Andrea Belotti. Il centravanti potrebbe essere il colpo di calciomercato del Milan della prossima stagione. Il contratto dell’attaccante, infatti, è in scadenza nel 2022, e dunque tutto può succedere.

Il Torino, ovviamente vuole rinnovare il contratto, ma tutto alla fine dipenderà da Belotti.In Piemonte sta bene ed è amato da tifosi, ma a tutto c’è limite. Il centravanti ha l’ambizione di giocare le coppe europee e di giocare per traguardi importanti, cosa che al momento il club di Cairo non può dargli. La sensazione è che difficilmente il Gallo rinnoverà il contratto con i granata, che dunque rischiano di perdere il suo giocatore più rappresentativo a parametro zero. Calciomercato Milan – E’ sfida con l’Inter per un giocatore. VAI ALLA NOTIZIA>>>