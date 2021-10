Calciomercato Milan – Belotti non rinnova: è affascinato dai rossoneri

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Andrea Belotti, centravanti del Torino, vedrebbe di buon occhio l'opportunità di arrivare a zero

Andrea Belotti potrebbe essere uno dei colpi del Milan nel prossimo calciomercato estivo. Il centravanti del Torino , classe 1993 , secondo quanto riferito dal 'Corriere della Sera' e da 'Repubblica' oggi in edicola non sembrerebbe, infatti, intenzionato a rinnovare il suo contratto con il club granata.

Accordo che, come noto, scadrà il prossimo 30 giugno 2022 . Dietro la volontà di Belotti di non proseguire il suo rapporto con il Toro, andando via, dunque, dopo sette stagioni di onorata militanza sotto la Mole, ci sarebbe l'interesse del Milan. Il 'Gallo', infatti, è tifoso del Milan sin da bambino, nonché cresciuto nel mito di Andriy Shevchenko .

Gli piacerebbe moltissimo, pertanto, approdare al Milan a parametro zero nel calciomercato estivo 2022. Belotti, le cui intenzioni di non continuare in maglia granata sono state svelate dal Presidente Urbano Cairo, ha finora segnato 106 gol in 231 partite con il Torino. Milan, Maldini vuole un top player del PSG per gennaio. Le ultime >>>