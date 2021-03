Calciomercato Milan – Belotti al bivio: rinnovo o sarà rossonero | News

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Andrea Belotti andrà in scadenza di contratto con il Torino il 30 giugno 2022. È tifoso rossonero

Andrea Belotti prossimo colpo di calciomercato del Milan ? Possibile. 'Tuttosport' in edicola questa mattina ha parlato della situazione del centravanti del Torino , classe 1993 , che, dopo i Campionati Europei in programma questa estate prenderà una decisione sul suo futuro professionale.

Sotto contratto con il club presieduto da Urbano Cairo fino al 30 giugno 2022 , Belotti, ora, si trova davanti ad un bivio: rinnovare il proprio accordo con il Toro oppure andare via dopo sei stagioni di onorata militanza e più di 100 reti in maglia granata.

Per il quotidiano torinese non sarà semplice arrivare al prolungamento di contratto con il Torino. Belotti, infatti, ama il Toro ma nutre anche legittime ambizioni di giocare con continuità in campo internazionale, magari alzando al cielo anche un paio di trofei. Un Europeo da protagonista, con qualche gol decisivo, potrebbe contribuire ad aumentare anche il suo 'appeal'. Rendendo d'altronde più verosimile l'ipotesi di una cessione.