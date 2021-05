Calciomercato Milan – Belotti a un tifoso del Toro: “Dove vuoi che vada?”

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan: simpatico siparietto tra il centravanti Andrea Belotti e un tifoso del Torino

Quale sarà il futuro di Andrea Belotti? Il centravanti ha un contratto in scadenza con il Torino nel 2022, ma i granata non hanno intenzione di cederlo, nonostante l'interesse del Milan. A tal proposito la Gazzetta dello Sport ha svelato un siparietto avvenuto ieri dopo la conclusione della messa nel Filadelfia. Belotti, infatti, ha risposto a un tifoso che chiedeva delucidazioni in merito al suo futuro: "Ma dove vuoi che vada? Ho ancora un anno qui" la risposta del Gallo. Intanto novità sul futuro di Donnarumma al Milan.