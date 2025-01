Calciomercato, attento Milan: contatti Lazio-Verona per Belahyane

Reda Belahyane , giovane centrocampista del Verona , è un obiettivo di calciomercato di diverse squadre, tra cui Lazio e Milan . I rossoneri, allenati da Sergio Conceicao , ieri hanno vinto 1-2 in casa del Como il recupero della 19esima giornata di Serie A . La squadra ha bisogno di rinforzi in tutti i reparti, in particolar modo a centrocampo.

Tra i centrocampisti del Milan, Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders sono i due che giocano sempre. Ismael Bennacer è tornato da poco da un infortunio che l'ha tenuto fuori per diversi mesi, Yunus Musah alterna buonissime prestazioni ad altre meno belle, Ruben Loftus-Cheek non sta giocando bene ed ora è infortunato. Poi c'è il classe 2005 Kevin Zeroli, che a volte gioca col Milan Futuro in Serie C. Per questo motivo, serve un colpo a centrocampo e, da mesi, si parla di Belahyane.