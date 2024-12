Calciomercato Milan – Belahyane: due squadre in pole. Ecco quali

Manca sempre meno al calciomercato invernale . Il Milan potrebbe cercare almeno un colpo per migliorare una rosa che sembra di qualità, ma che forse potrebbe rivelarsi corta per tutte le competizioni che dovranno affrontare i rossoneri. Per il Diavolo, infatti, il rischio e di trovarsi poche alternative all'undici titolare. A centrocampo il Diavolo sembra molto corto. Un nome potrebbe essere quello di Belahyane del Verona. Ecco le ultime novità.

Calciomercato Milan - Belahyane tra il Diavolo e la Lazio? Ecco le ultime

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in pole position per il giocatore del Verona ci sarebbero Milan e Lazio. A Roma, il centrocampista, ritroverebbe Marco Baroni, già avuto come tecnico ai tempi dell'Hellas Verona, con il quale ha già lavorato e che ha avuto un ruolo nella sua crescita. Per il Milan Belahyane sarebbe un investimento per il presente e per il futuro. L'Inter, invece, resterebbe ancora alla finestra per il giocatore.