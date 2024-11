CALCIOMERCATO MILAN

Il 'CorSport' ha evidenziato come il management del club meneghino abbia già avuto dei colloqui con l'agente di Belahyane, mediano in possesso di ottime doti da regista. Il Verona, per cederlo, chiede non meno di 10 milioni di euro, dopo averlo pagato appena 500mila euro nel calciomercato di gennaio 2024.