Calciomercato Milan – Begovic al passo d’addio: non sarà riscattato

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Asmir Begovic, classe 1987, non sarà confermato dal Milan e, dunque, concluderà ufficialmente oggi la sua esperienza rossonera.

Il bosniaco Begovic era giunto al Milan, lo scorso gennaio, in prestito secco dagli inglesi del Bournemouth per sostituire, numericamente, Pepe Reina, volato proprio in Premier League per giocare titolare nell’Aston Villa.

Begovic ha disputato, in questa stagione, 2 gare con il Milan in Serie A, contro Fiorentina (subentrando a Gigio Donnarumma, infortunato) e Genoa, subendo 3 reti.

Tornerà alle ‘Cherries‘, che sono retrocesse in Championship, poiché legato al club inglese da un contratto fino al 30 giugno 2021. LEGGI QUI LE ULTIME NEWS DI MERCATO SUL RINNOVO DI DONNARUMMA >>>

