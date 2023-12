Calciomercato Milan – Si allontana un attaccante? Pericolo Bayern Monaco

Nel calciomercato di gennaio e in quello di giugno 2024 il Milan potrebbe concentrarsi molto sull'attacco. Dopo l'arrivo di Jovic e Okafor e le difficoltà dietro Giroud, la dirigenza rossonera dovrebbe andare alla ricerca di altri profili. Si sa che il calciomercato invernale è quello delle occasioni, che possano coprire dei buchi presenti in rosa. Per il Milan, quindi, potrebbe non essere facile trovare la giusta soluzione. Occhio poi alla concorrenza. Ecco le ultime news.