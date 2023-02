Calciomercato Milan – Ecco la richiesta del Bayern Monaco per Pavard

Il Milan non ha portato a casa nessun rinforzo durante il calciomercato invernale, da poco terminato. Per questo, la dirigenza rossonera potrebbe essere già al lavoro per qualche colpo in vista della prossima stagione. Il Milan potrebbe pensare al calciomercato estivo: un giocatore che potrebbe rientrare nel mirino è Benjamin Pavard del Bayern Monaco.

Calciomercato Milan, Il Bayern fissa il prezzo di Pavard

Secondo quanto riportato da Sport1, la richiesta del Bayern Monaco per Benjamin Pavard sarebbe di 30 milioni. Il difensore francese, accostato anche al Milan, in scadenza di contratto nel 2024, sarebbe pronto a cambiare aria e il Barcellona lo seguirebbe da molto tempo. Il Bayern potrebbe raccogliare i soldi giusti per finanziare parzialmente il riscatto di Joao Cancelo. L'esterno portoghese è arrivato in Germania nelle ultime ore del calciomercato in prestito con diretto di riscatto, fissato a 70 milioni, dal Manchester City.