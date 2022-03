Calciomercato Milan – Barzaghi: “Scamacca, in pole un top club inglese”

Il nome di Gianluca Scamacca circola da diverso tempo negli ambienti di calciomercato del Milan, ma la trattativa col Sassuolo si complica

Matteo Mosconi

Uno dei nomi maggiormente ricercati nel corso del prossimo calciomercato sarà quello di GianlucaScamacca, attaccante del Sassuolo sul quale si sarebbero fiondate Milan ed Inter.

Come riporta calciomercato.it, entrambe le squadre non riuscirebbero ad accontentare la richiesta della società neroverde: i rossoneri hanno proposto 45 milioni di euro per l'attaccante e per Domenico Berardi, mentre gli emiliani li vorrebbero solo per Scamacca.

A confermare le difficoltà ci pensa il noto giornalista Marco Barzaghi, che alla CMIT TV conferma: "Mi danno in pole un top club inglese. Il Milan si è fatto avanti con un'offerta cumulativa con Berardi per circa 45 milioni. Le richieste del Sassuolo sono troppo onerose, anche per l'Inter".

Dunque, sempre più plausibile un'esperienza all'estero per l'attaccante romano, come confermato qualche settimana fa dall'amministratore delegato Giovanni Carnevali. Milan, non solo Botman: altro colpo in difesa! Le ultime news di mercato >>>

