Calciomercato Milan – Barzaghi: “I rossoneri hanno sondato Dybala”

Sono moltissime le squadre a contendersi il cartellino di Paulo Dybala e fra queste, in lotta nel prossimo calciomercato, c'è anche il Milan

Continuano ad inseguirsi l'una con l'altra le voci di calciomercato relative al futuro di Paulo Dybala , che dopo il mancato accordo per il rinnovo con la Juventus , a giugno cambierà maglia con il Milan vigile sulla situazione.

Ne ha parlato nella giornata di ieri Marco Barzaghi alla CMIT TV, chiarendo il quadro della situazione: "L'Inter ci sta pensando, anche se mi risultano richieste di commissioni molto alte. Si è capito che il Barcellona non partecipa più alla corsa, mentre l'Atletico vorrebbe Lautaro Martinez più di Dybala".

L'esperto giornalista conclude: "Il Milan? Da quello che so anche i rossoneri hanno fatto un sondaggio con l'entourage dell'argentino". Milan, non solo Botman: altro colpo in difesa! Le ultime news di mercato >>>