Calciomercato Milan – Un giovane andrà in prestito in Serie B?

Calciomercato Milan, secondo alcuni rumors un giovane rossonero potrebbe andare in prestito in Serie B nel mese di gennaio.

La scorsa stagione, Bartesaghi ha giocato 8 partite col Milan di cui 6 in Serie A. In questa stagione, invece, Fonseca l'ha fatto entrare solo contro il Lecce e durò 5 minuti a causa di un'espulsione. Ad ottobre, col Milan Futuro in Serie C, ha segnato un gol contro il Legnago.