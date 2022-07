Calciomercato Milan – Duello con Barcellona e PSG per Chukwuemeka

Il Milan ha messo Carney Chukwuemeka tra gli obiettivi di calciomercato per il centrocampo. L'Aston Villa, però, chiede tanto per cederlo ...

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Carney Chukwuemeka, obiettivo di calciomercato del Milan. Il suo, infatti, è un nome da considerare quale possibile, nuovo rinforzo in mediana della squadra campione d'Italia in carica.

La 'rosea' ha sottolineato come non possa essere il grande acquisto dell'estate, poiché, essendo un classe 2003, non è ancora pronto per un ruolo così importante. Però la corsa per il suo cartellino è aperta e il Milan spera di poterla vincere.

Calciomercato Milan, fari puntati sul giovane Chukwuemeka

Chukwuemeka, centrocampista di tecnica e fisico, ha stupito tutti gli Europei Under 19. Ora ha proposte da tutta Europa, in particolare da Barcellona e PSG e non vuole necessariamente restare a giocare in Premier League.

È di proprietà dell'Aston Villa e, per lui, gli inglesi vorrebbero 20 milioni di euro. Ma il contratto di Chukwuemeka con il club di Birmingham scadrà il 30 giugno 2023, e, pertanto, non sembra proprio il caso di fare valutazioni troppo elevate.

L'unico modo per alzare il prezzo, a conti fatti, per i 'Villans', sarebbe quello di scatenare un'asta internazionale. Lui al Diavolo piace, come alternativa per la mediana qualora non si concretizzasse l'assalto a Renato Sanches del Lille.