Calciomercato Milan – Barazzetta vicinissimo alla Giana Erminio

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Ufficializzata ieri la riammissione in Serie C della Giana Erminio, a breve verrà definito l’accordo col Milan per Alberto Barazzetta, terzino destro classe 2001 della Primavera rossonera di Federico Giunti. Il ragazzo potrebbe essere ceduto a titolo definitivo e non in prestito, firmando un contratto biennale con la formazione di Gorgonzola allenata dal veterano Cesare Albé.

Per Barazzetta sarebbe la prima grande occasione di mettersi in mostra tra i professionisti, dopo aver giocato una buona stagione lo scorso anno in Primavera2 come titolare fisso della squadra rossonera. Per la Giana, che storicamente punta sui giovani talenti della primavera delle big lombarde oppure sui ragazzi in rampa di lancio delle categorie inferiori, un rinforzo importante dopo aver riconquistato la serie C con il ricorso. Ravenna e biancoazzurri, infatti, sono state riammesse nella giornata di ieri dopo il consiglio federale.

