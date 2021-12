Calciomercato Milan – Barak non si muoverà a gennaio

Barak, obiettivo di calciomercato del Milan per il centrocampo, non sarà ceduto dall'Hellas Verona nella sessione di gennaio.

Nonostante i tentativi del Milan in vista del prossimo calciomercato, Antonin Barak non dovrebbe muoversi a gennaio. Sembra infatti che l'Hellas Verona abbia preso la propria decisione sul fantasista ceco classe 1994: non si muoverà a gennaio. Il club scaligero non ha intenzione di privarsi di lui a stagione in corso. Lo ha acquistato a titolo definitivo nel corso della scorsa estate e si è già rivalutato tantissimo. Ora il prezzo sarebbe di almeno 16 milioni. In ogni caso, per il momento, il Milan non aveva presentato alcuna offerta concreta per il giocatore gialloblù. Chissà che, nel caso in cui questa ci fosse, le cose non possano sorprendentemente cambiare.