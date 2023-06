Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Concorrenza italiana per Balogun”

In vista della prossima sessione di calciomercato il Milan dovrà intervenire necessariamente per rinforzare l'attacco. Con uno Zlatan Ibrahimovic sempre più vicino all'addio per i tanti problemi fisici e la partenza quasi certa di Divock Origi ed Ante Rebic, entrambi per scelta tecnica, sembra quasi obbligato un arrivo per dar man forte ad Olivier Giroud.