Calciomercato Milan – Ballo-Touré, scoperto il bluff del Werder Brema

Non sembra proprio avere una fine questa trattativa tra Milan e Werder Brema per Fodé Ballo-Touré. Le posizioni sono sempre distanti in quanto i rossoneri vorrebbero cederlo a titolo definitivo mentre i tedeschi preferirebbero ottenerlo in prestito. Le due parti si stanno confrontando da diverse settimane e stentano a trovare un punto di incontro. Tuttavia bisogna sottolineare il fatto che i biancoverdi starebbero vagliando tutte le opzioni per provare a strappare il franco-senegalese dal Diavolo.