Calciomercato Milan – Ballo-Touré chiede tempo per riflettere sul futuro

Fodé Ballo-Touré, terzino senegalese, avrebbe chiesto tempo al Milan per poter riflettere sul proprio futuro

Tra i nomi in uscita in casa Milan c'è senza dubbio Fodé Ballo-Touré. Il terzino senegalese è stato escluso dai convocati di Stefano Pioli per la tourneé negli USA, insieme a Marko Lazetic, Matteo Caldara, Divock Origi ed Ante Rebic. E nelle ultime ore sembrano essere salite le quotazioni del Fulham, nonostante gli interessi di Nizza e Bologna.