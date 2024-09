Fodé Ballo-Touré potrebbe davvero salutare il Milan in questi giorni: una storica pretendente ha fatto irruzione per il senegalese

Nel corso di questi ultimi giorni, prima che il calciomercato chiuda anche in altri Paesi, più di una pretendente si è fatta avanti per Fodé Ballo-Touré, terzino del Milan. I rossoneri, durante la sessione estiva, hanno tentato in tutti i modi di liberarsene, anche perché da ormai due anni il senegalese non rientra più nel progetto tecnico. Prima a metterlo ai margini era stato Stefano Pioli e ad inizio ritiro ha fatto la stessa anche Paulo Fonseca. Sembrava quasi fatta con il Saint Etienne, ma alla fine il 'no' imposto dall'ex Monaco ha di fatto saltare tutto. E il Diavolo non l'ha presa nemmeno tanto bene.