Calciomercato Milan – Ballo-Touré e Origi ai margini. Situazioni diverse, ma …

Fodé Ballo-Touré e Divock Origi sono fuori dal progetto tecnico del Milan di Paulo Fonseca: andranno via in quest'appendice di calciomercato?

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto sulla situazione di Fodé Ballo-Touré e Divock Origi , terzino sinistro senegalese e attaccante belga arrivati al Milan , rispettivamente, nell'estate 2021 e nell'estate 2022 , per 5 milioni di euro dal Monaco e a parametro zero dopo l'esperienza al Liverpool .

Calciomercato Milan - Ballo-Touré e Origi, la situazione

Entrambi, come noto, sono fuori dal progetto tecnico del Milan di Paulo Fonseca. Riusciranno a piazzarsi in quest'appendice del calciomercato estivo? Origi, ha rivelato la 'rosea', si allena a Firenze con un preparatore atletico personale. Per lui ci sono state, però, poche richieste e ancora meno concrete. Come quella dei turchi del Beşiktaş.