Calciomercato Milan – Ballo-Touré non esclude il ritorno di Dalot

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Diogo Dalot resta sempre nel mirino del Diavolo, che cerca anche un vice di Davide Calabria

Daniele Triolo

Il Milan, molto vicino all'acquisto di Fodé Ballo-Touré in questo calciomercato estivo, non dimentica Diogo Dalot. Secondo quanto riferito, infatti, da 'Tuttosport' oggi in edicola, il laterale difensivo portoghese può comunque far ritorno in maglia rossonera. A prescindere dall'arrivo o meno a Milano del terzino sinistro del Monaco.

Questo perché il Milan cerca, oltre che un vice di Theo Hernández, anche un vice di Davide Calabria sul versante opposto. E, in tal senso, il ritorno di Dalot è il primo obiettivo del club di Via Aldo Rossi. Finora il Manchester United non ha aperto ad una nuova cessione in prestito ai rossoneri, ma il Diavolo continua a sperare di poter cambiare le carte in tavola.

Dalot, che ha ben figurato nella stagione trascorsa in prestito secco al Milan, può giocare su entrambe le fasce ma i rossoneri, in vista dell'annata che vedrà il ritorno della squadra meneghina in Champions League, lo sta prendendo dunque in considerazione per giocare a destra, nel suo ruolo naturale.

Senza dimenticare, naturalmente, che in organico ci sono ancora Andrea Conti (comunque in odore di cessione), Pierre Kalulu (alle Olimpiadi con la Francia) e che ci sono sempre le alternative che rispondono al nome di Álvaro Odriozola (Real Madrid) e Serge Aurier (Tottenham). Milan, in arrivo Ballo-Touré: i dettagli dell'operazione di mercato >>>