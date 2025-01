Calciomercato Milan, dalla Francia: “Le Havre su Ballo-Touré”

Fodé Ballo-Touré, difensore del Milan, potrebbe tornare a giocare in Francia: c'è una richiesta per lui da Le Havre. Ecco la situazione

Fodé Ballo-Touré, terzino sinistro franco-senegalese tornato al Milan nell'ultimo calciomercato estivo dal prestito al Fulham e attualmente in forza al Milan Futuro, la Seconda Squadra rossonera che milita nel Girone B della Serie C in questa stagione, potrebbe tornare a giocare in Francia.