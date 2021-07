Calciomercato Milan – Ballo-Touré, intesa ad un passo con il Monaco

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Fodé Ballo-Touré, con tutta probabilità, sarà un calciatore del Diavolo. Sarà il vice di Theo

Il Milan è davvero ad un passo dall'acquisto di Fodé Ballo-Touré in questa sessione di calciomercato. Lo hanno riferito 'La Gazzetta dello Sport' ed il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Il club di Via Aldo Rossi ha individuato nel terzino sinistro del Monaco, classe 1997, il perfetto vice di Theo Hernández per caratteristiche tecniche.