Calciomercato Milan – Ballo-Touré si avvicina al Bologna: ecco cosa manca

Il Milan ha inziato ufficialmente la sua stagione. I rossoneri si sono riuniti nel raduno a Milanello. I giocatori hanno di nuovo messo piede sull'erba rossonera con il primo allenamento con tanto di partitella interna. Il campo però non è il solo argomento caldo del momento. Il calciomercato impazza con le operazioni in entrata e non solo. Il Milan potrebbe pensare anche ad alcune cessioni. Sarebbero molti, infatti, i calciatori che non rientrerebbero nei piani della società e di Pioli. Ballo-Tourè potrebbe essere alla ricerca di una nuova squadra, ma restando comunque in Serie A. Ecco le ultime.