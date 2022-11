Calciomercato Milan – Cessione Ballo-Touré: ecco la richiesta del club

Fodé Ballo-Touré dovrebbe lasciare il Milan nel prossimo calciomercato invernale. Il terzino senegalese ha estimatori soprattutto in Turchia

Daniele Triolo

Fodé Ballo-Touré potrebbe lasciare il Milan nella prossima sessione invernale di calciomercato, a gennaio 2023. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, secondo la quale il club rossonero conta di ricavare almeno 5 milioni di euro dalla cessione a titolo definitivo dell'ex terzino sinistro di Lille e Monaco.

Calciomercato Milan, Ballo-Touré potrebbe andare via — Ballo-Touré, in fin dei conti, ha davanti una montagna da scalare: complicato rubare il posto in squadra a Theo Hernández. Con i tifosi del Milan ha vissuto una notte d'amore, il 1° ottobre scorso, a Empoli, con un gol pesantissimo siglato nel recupero del match e la conseguente esultanza in lacrime. Tutto questo, però, non è bastato per cambiare le sue prospettive di carriera al Milan.

Il nome di Ballo-Touré, di fatto, resta nella voce 'possibili uscite' del Milan per il calciomercato di gennaio. I Mondiali in Qatar possono fare da vetrina, a patto che, naturalmente, trovi spazio e sia fortunato. Ieri pomeriggio, in occasione di Senegal-Olanda 0-2, non ha giocato poiché infortunato.

In ogni caso, ha concluso la 'rosea', gli estimatori per Ballo-Touré in mancano. Si era fatto avanti, la scorsa estate, qualche club della Ligue 1 francese, ma è soprattutto in Turchia che ha richieste. Come si ricorderà, il Galatasaray si era fatto avanti per averlo e potrebbe riprovarci tra un mese circa.