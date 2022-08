Calciomercato Milan – Ballo-Touré piace al Galatasaray: ecco l’offerta

Fodé Ballo-Touré potrebbe lasciare il Milan in questo calciomercato estivo dopo appena un anno in rossonero. Piace nella Süper Lig turca

Daniele Triolo

Fodé Ballo-Touré potrebbe lasciare il Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Lo ha riferito 'Tuttosport' oggi in edicola. Il terzino sinistro classe 1997, che il Diavolo aveva prelevato la scorsa estate per 5 milioni di euro dal Monaco, infatti, piace al Galatasaray.

Calciomercato Milan, il 'Gala' fa sul serio per Ballo-Touré

L'agenzia di stampa turca 'Skorercom' ha evidenziato, inoltre, come il Galatasaray abbia offerto al Milan la cifra di 2,5 milioni di euro per acquistare il cartellino del giocatore franco-senegalese, a fronte di una richiesta del Diavolo degli stessi 5 milioni di euro spesi un anno fa per prenderlo dalla Ligue 1.

Ecco, dunque, vista l'enorme distanza tra domanda e offerta, che l'ipotesi di una cessione in prestito con diritto di riscatto di Ballo-Touré ai 'Cimbom' potrebbe farsi largo. Il calciatore gradisce, infatti, la destinazione Istanbul. Il vice Presidente del Galatasaray è atteso in Italia per cercare di chiudere l'operazione.

'Tuttosport', poi, ha fatto notare come, in caso di cessione di Ballo-Touré in questo calciomercato estivo, il Milan avrebbe bisogno di un suo sostituto: il club di Via Aldo Rossi, a quel punto, andrebbe su un terzino Under 21, utile anche per la compilazione delle liste.