CALCIOMERCATO MILAN

Classe 1997, senegalese in possesso del passaporto francese, Ballo-Touré è reduce da una stagione in prestito in Inghilterra, al Fulham. Attualmente è sotto contratto con il Milan fino al 30 giugno 2025. Percepisce, dal club rossonero, uno stipendio di 1,2 milioni di euro netti. Potrebbe andare in scena, a Milano, un incontro tra il Milan e un emissario del Galatasaray qualora la pista Ballo-Touré, per i 'Cimbom', prendesse corpo. LEGGI ANCHE: Pioli, Fonseca, Ibrahimovic e mercato: Milan, Mirabelli spara a zero >>>