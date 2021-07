Calciomercato Milan – Ballo-Touré con una nuova formula? Il punto

Il Milan si avvicina sempre di più a Fodé Ballo-Touré, terzino sinistro del Monaco. Importanti novità sulla formula e sulle cifre dell'affare

Il primo riguarda la cifra del trasferimento. Il Monaco valuta il senegalese 8 milioni di euro , ma i rossoneri vorrebbero cercare di abbassare le pretese monegasche. Il club di via Aldo Rossi vorrebbe chiudere per 5-6 milioni di euro al massimo. La sensazione è che alla fine si troverà la quadra a metà strada.

Importanti novità, intanto, per quanto riguarda la formula del trasferimento, il secondo nodo da sciogliere. Come scrive 'Tuttosport', l'affare si potrebbe chiudere atitolo definitivo. Inizialmente si parlava di prestito con diritto o obbligo di riscatto, ma nelle ultime ore sembra essere questa la via intrapresa dai due club. Milan, Vlasic per la trequarti? Costi e dettagli dell'operazione >>>