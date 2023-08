Calciomercato Milan – Il Bologna insiste per Ballo-Touré: le ultimissime

Calciomercato Milan, il Bologna tenta il sorpasso sul Werder per Ballo-Touré

Sembrava tutto pronto per il trasferimento del laterale francese in Germania ma non è ancora detta l'ultima parola. Secondo quanto riportato stamattina da il Resto Del Carlino, la società rossoblu avrebbe fatto un'offerta per provare a trattenere il giocatore in Italia. Questa non consisterebbe più in un prestito con diritto di riscatto, ma quest'ultimo scatterebbe solamente dopo il raggiungimento di determinate condizioni a 4 milioni.