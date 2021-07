Calciomercato Milan – Ballo-Touré, aumenta la fiducia del Diavolo

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Fodé Ballo-Touré può arrivare dal Monaco nei prossimi giorni. Il punto della situazione

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, vuole prendere Fodé Ballo-Touré, classe 1997, dal Monaco. È lui l'elemento individuato dalla società rossonera per ricoprire il ruolo di vice di Theo Hernández. Secondo quanto riferito dal sito web di 'Sky Sport', c'è molto ottimismo intorno a questa trattativa. La distanza tra la domanda del Monaco, 4,5 milioni di euro, e l'offerta del Milan, 4 milioni di euro, per Ballo-Touré è infatti ormai minima. Milan, Vlasic per la trequarti? Costi e dettagli dell'operazione >>>