Calciomercato Milan – Ballo-Touré atteso in Italia in tarda serata

Carmelo Barillà

Fodé Ballo-Touré, nuovo rinforzo del Milan di Stefano Pioli, arriverà in Italia in tarda serata. L'ormai ex terzino sinistro del Monaco svolgerà domani le visite mediche. A confermarlo è 'Tuttomercatoweb'.

Il giocatore costerà 4,2 milioni di euro più bonus. Ballo-Touré sarà il vice-Theo Hernandez. Il senegalese diventerà così il quinto colpo estivo della coppia Maldini-Massara. Milan, le news più importanti di mercato di venerdì 16 luglio >>>