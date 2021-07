Calciomercato Milan – Ballo-Touré aspetta l’intesa tra club: il punto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Fodé Ballo-Touré, terzino sinistro del Monaco, non vede l'ora di sposare la causa rossonera

Daniele Triolo

Il Milan, in questa sessione estiva di calciomercato, vuole chiudere l'acquisto di Fodé Ballo-Touré. È il terzino sinistro franco-senegalese, classe 1997, infatti, il profilo idoneo individuato dal club di Via Aldo Rossi per fare da vice del titolare Theo Hernández.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha evidenziato come il Milan, nella giornata di ieri, abbia dialogato tanto con il Monaco, club proprietario del cartellino di Ballo-Touré, quanto con l'entourage del difensore per accelerare il suo trasferimento in maglia rossonera.

La proposta del Milan al Monaco è di un prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro. Un'offerta che, però, soddisfa soltanto in parte il club del Principato. Il Monaco, infatti, vorrebbe 6 milioni di euro e la certezza, da parte del Diavolo, che poi acquisirà il giocatore a titolo definitivo la prossima estate.

Anche il 'round' tra le parti di ieri è finito in parità, ha sottolineato la 'rosea'. Nessuno strappo, ma neanche un avvicinamento. Ballo-Touré tifa per l'accordo. Vuole vestire la maglia del Milan in questo calciomercato estivo. Lo attrae, infatti, il prestigio della società milanista (che tornerà a disputare la Champions League, n.d.r.) e la possibilità di ritrovare alcuni ex compagni di squadra.

A Lille, infatti, aveva giocato sia con Mike Maignan, nuovo portiere rossonero, sia con Rafael Leão. Con Maignan, in particolare, aveva legato molto ed è impaziente di ritrovarlo. Sulla trattativa, intavolata da settimane, in generale si respira ottimismo per la fumata bianca nel giro di qualche giorno. Milan, proposto Luis Alberto: le ultime sul fantasista spagnolo >>>