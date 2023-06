Calciomercato Milan – Ag. Baldanzi: “Può rimanere a Empoli”

A margine della cerimonia per il premio Golden Boy , Federico Pastorello , agente di Tommaso Baldanzi , talento indiscusso del centrocampo dell' Empoli , ha espresso la possibilità per il suo assistito di rimanere ancora in Toscana.

"Non abbiamo particolare fretta, ha da poco rinnovato, ha solo 19 anni e il fatto di rimanere un ulteriore anno a Empoli per consolidarsi può essere anche un'opportunità da prendere in considerazione. Poi è ovvio che le attenzioni del mercato fanno piacere, ma nella gestione di un ragazzo così bisogna stare attenti a non commettere errori per troppa fretta".